شكرا لقرائتكم خبر عن هتاكل إيه فى العيد.. نظام غذائى صحى هيفيدك اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الخروج من شهر رمضان تكون المعدة قد اعتادت على مواعيد محددة من الطعام، وتتفاجأ أول أيام العيد أن الشخص يقوم بتناول الطعام في الموعيد غير المعتاد عليها، وهذا الأمر قد يتسبب في الإصابة بعسر الهضم لدى البعض، وخلال هذا التقرير يقدم الخليج 365 لقراءة نظام غذائي صحي يمكنك الاعتماد عليه فى العيد، ويجنبك حدوث أى مشاكل صحية خلاله، وذلك وفقا لموقع "healthline".

5 معالق من الفول بالزيت الزيتون + قطعة من الجبن القريش + نصف رغيف خبز + طبق من السلطة الخضراء.

بعد مرور ساعتين من تناولك لوجبة الإفطار عليك تناول قطعتين من الكحك + كوب شاي بحليب خالي الدسم وبدون سكر أو فنجان من القهوة.

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طبق من السلطة الخضراء + شريحة من الحم أو قطعة من الدجاج المشوى أو المسلوق + 6 ملاعق أرز أو مكرونة.

يمكنك استبدال السلطة بطبق من الخضراوات المسلوقة.

بعد مرور ساعتين يمكنك تناول قطعة من الكحك مع الشاي.

يجب أن تكون وجبة العشاء خفيفة، ولذا يمكنك تناول كوب من الزبادي خالى الدسم، أو سلطة فواكه.