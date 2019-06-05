شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول أدوية الصرع أثناء الحمل يزيد خطر حدوث مشاكل سلوكية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول الحوامل للأدوية المضادة للصرع يزيد خطر حدوث مشاكل سلوكية لدى الأطفال.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فحلل الباحثون بيانات 181 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 7 سنوات من حيث المشاكل السلوكية.

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وبناءً على تقييمات الوالدين كان الأطفال المولودون لأمهات تناولوا أدوية الصرع لديهم مشكلات سلوكية.

وأشار الباحثون إلى أنه من المهم مراقبة أطفال الأمهات المصابات بالصرع وأيضًا النظر في العوامل المساهمة الأخرى، مثل العوامل العائلية.

وأضاف الباحثون أنه يجب مساعدة الآباء على التغلب على المشكلات السلوكية للأطفال أو حتى تقليلها، عن طريق الحد من تناول أدوية الصرع بحذر أثناء الحمل.