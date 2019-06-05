بذور الكينوا.. لشعر لامع وبشرة صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتميز حبوب الكينوا بغناها بالأحماض الأمينية والبروتينات، وخلوها من الغلوتين، كما أنها أسهل في عملية الهضم من اللحوم، إذ تحتوي على نسبة قليلة من الدهون، وتمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية.

ولبذور الكينوا فوائد كثيرة ومتعددة، فهي تساهم في الحفاظ على البشرة والشعر لاحتوائها على نسب قليلة من الصوديوم وغناها بالبروتين والألياف، كما أنها غنية ببروتين الليسين الذي يساهم في تنشيط إفراز الكولاجين الذي يساعد على إصلاح أنسجة البشرة التالفة

ظهرت الكينوا في قارة أمريكا الجنوبية، ثم انتشرت في معظم أنحاء العالم، وتتميز نبات الكينوا بالقدرة على النمو في الظروف الجوية المختلفة، وتحمل درجات الحرارة الباردة، كما تمتاز باحتوائها على نسبة قليلة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم والكالسيوم والحديد؛ ما يجعلها جزءا مهما في أي نظام غذائي.

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وجمع موقع "stylecraze.com" المهتم بنصائح الصحة والجمال، أبرز فوائد بذور الكينوا واستخداماتها للشعر البشرة والجسم، نستعرضها في التقرير التالي..

فوائد الكينوا للبشرة

فوائد الكينوا للشعر

١- تجديد خلايا البشرة والتخفيف من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية.٢- تحتوي على فيتامين B، الذي يساهم في التقليل من علامات شيخوخة البشرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.٣- تساهم في إصلاح الأنسجة التالفة في البشرة وكذلك الجروح، مما ينعكس نضارة وإشراقا على البشرة.

١- تساهم في تغذية بصيلات الشعر وتقويتها مما يمنحك شعرا قويا.

٢- تحمي الكينوا الشعر من التقصف والتكسر.

٣- ترطب الفيتامينات الموجودة فروة الرأس مما يجعلها مناسبة لفروة الرأس الجافة.

٤- يخفف تناول واستخدام الخلطات الطبيعية للكينوا من ظهور القشرة في فروة الرأس بشكل ملحوظ.

فوائد الكينوا للجسم

١- يخفف تناول الكينوا بانتظام (3 مرات أسبوعيا) من أمراض القلب ومشاكل نقص التروية، ويقي من الجلطات القلبية لخلوها من الكولسترول ومساهمتها الفعالة في تخفيف نسبته في الدم.

٢- يسهل عملية الهضم بشكل ملحلوظ.

٣- تمنع تكون حصى المرارة وتنشط عمل الكبد وتخلصه من السموم المتراكمة.

٤-تساهم في خفض ضغط الدم.

٥- تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم.

٦- تقوي الجهاز المناعي لدى الأشخاص، وأثبتت الدراسات بأن تناول الكينوا يساعد بشكل فعال في التخفيف من الأورام السرطانية لاحتوائها على مضادات الأكسدة الفعالة.

٧- يساعد احتواؤها على الألياف في الإحساس بالشبع مما يساهم في الحد من الشهية وبالتالي إنقاص الوزن.

٨- يزود الدماغ والجسم بالطاقة.

٩- ينشط عمل الكلى وتخلصها من الحصى والترسبات.

١٠ - تفيد في علاج الصداع النصفي.

١١- يساهم احتواؤها على البوتاسيوم والحديد والمغنسيوم في منع الإصابة بهشاشة العظام (التي تصيب النساء بشكل خاص) كما تمنع تسوّس الأسنان وتكلّسها وتكسّرها.