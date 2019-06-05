ملكة بريطانيا تمنح ترامب وميلانيا هدايا رمزية ومميزة

قدّمت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية هدايا للرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا، بمناسبة زيارتهما التي تستمر ثلاثة أيام إلى المملكة المتحدة.

وحصل ترامب على الطبعة الأولى من كتاب ونستون تشرشل عن الحرب العالمية الثانية، بحسب ما نشره موقع صحيفة “الصن” البريطانية. فيما تعتبر هدية “رمزية ومميزة”، أما ميلانيا، فحصلت على صندوق فضي مستوحى من قصر باكنغهام، والذي يتميز بأوراق الشجر التي تمثل سقف غرفة الموسيقى، بحسب التقرير، وتم تسليم الهدايا للزوجين أثناء قيامهما بجولة في قصر بكنغهام مع الملكة.

ونُشر الكتاب النادر بعنوان “الحرب العالمية الثانية” في عام 1959. ويتميز بغلافه الذهبي المزخرف وبتصميمه المميز. ويتناول الكتاب الفترة ما بين نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى يوليو (تموز) 1945. والتي صاغها رئيس الوزراء البريطاني السابق، وفي الوقت الحاضر، يُصّنف الكتاب على أنه جزء من مذكرات تشرشل لأنه كتب من وجهة نظره، بحسب التقرير.

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كما أهدت الملكة إليزابيث الرئيس الأميركي ترمب علبة تحتوي على ثلاثة أقلام من طراز “دوفولد” مصممة خصيصا وحصريًا لها.

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واستقبلت الملكة إليزابيث الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا باستعراض لحرس الشرف.

وخلال مأدبة فاخرة بقصر بكنغهام، أثنى ترمب على الملكة إليزابيث بوصفها “امرأة عظيمة”، وقال إن تحالفا راسخا يربط بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وقال “بينما نحتفي بانتصارنا وتراثنا المشترك، نؤكد على القيم المشتركة التي ستوحد بيننا طويلا في المستقبل، الحرية والسيادة وحرية الإرادة وسيادة القانون”.

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