دراسة تؤكّد أنّ اللحوم البيضاء ترفع نسبة الكولسترول في الدم

كشف علماء أميركيون من معهد الأبحاث بمستشفى أوكلاند للأطفال بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن استهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

ووفقا للدراسة التي نُشرت في الصحفية الجامعية، فإن استهلاك اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن يؤثر بنفس القدر على مستوى الكوليسترول في الدم.

وقال رئيس فريق البحث العلمي رونالد كراوس "أظهرت الدراسة أنه لخفض الكولسترول، من الضروري الحد من استهلاك اللحوم ككل، وللتعويض عن نقص البروتين، من المستحسن إدراج بروتينات الخضار في النظام الغذائي، وتابع بقوله: توقعنا أن يكون للحم الأحمر تأثير سلبي على مستويات الكوليسترول في الدم أكثر من اللحوم البيضاء، لكن هذا غير صحيح. إذا كان مستوى الدهون المشبعة متساو، فعندئذ يكون تأثير اللحوم البيضاء والحمراء نفسه".

اقرا ايضاً:

نصائح مهمّة قبل طهي وتناول اللحوم تعرفي عليها

Advertisements

وفقا للدكتور كراوس، فإن البديل الصحي للأطعمة التي ترفع نسبة الكوليسترول هو الخضروات والبقوليات ومنتجات الألبان، كما أشار العلماء أن دراستهم لم تتضمن الأسماك.

وفي وقت سابق، قال علماء يابانيون إن الاستهلاك اليومي للأرز يمكن أن يقلل من عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

قد يهمك ايضاً:

خُطوات وقائية بسيطة تُجنِّبك خطر ارتفاع الكوليسترول

إرضاع الطفل طبيعيًا أول 6 أشهر يحميه من الكوليسترول في المراهقة