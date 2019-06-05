شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى متلازمة اضطرابات انقطاع النفس النومى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعانى من انقطاع النفس أثناء النوم؟.. هل تجد صعوبة فى التنفس أثناء النوم؟.. هل تشعر باضطرابات النوم؟.. إذا كنت تعانى من متلازمة اضطرابات انقطاع النفس النومى فسنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع "WEBMED".

يتعرض بعض الأشخاص لمشكلة شديدة الخطورة وهى انقطاع النفس أثناء النوم، وهذا نتيجة للإصابة باضطرابات أثناء النوم.

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هناك بعض الدراسات الطبية الحديثة التى أشارت إلى زيادة نسبة الإصابة بمرض السكر للأشخاص الذين يعانون من متلازمة اضطرابات انقطاع النفس اليومي.

يتم العلاج عن طريق وضع جهاز يساهم فى تنظيم النفس أثناء النوم، ويعمل على زيادة امتصاص الجلوكوز في الجسم.