شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكرى.. كيف تقضى العيد دون ارتفاع نسبة السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة عيد الفطر تتخلص فى الكحك والبسكويت وهما من مقدسات العيد ، ولكن نجد بعض الفئات ممنوعة من تناوله لخطورته على صحتهم.

مريض السكر يجب عليه وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" تجنب تناول السكريات أو النشويات بكميات كبيرة حرصا على منع ارتفاع سكر الدم فى الجسم، مما قد يسبب له مضاعفات صحية.

بالنسبة لمرضى السكر ، من المهم مراقبة إجمالي كمية الكربوهيدرات في الوجبة، حيث تختلف احتياجات الكربوهيدرات بناءً على العديد من العوامل ، بما في ذلك مستويات نشاط الشخص والأدوية ، مثل الأنسولين.



كحك العيد

يوصي اختصاصيو التغذية بإرشادات محددة خاصة بالكربوهيدرات لتلبية أفضل احتياجات الشخص، بحيث لا تتضمن أكثر من ¼ طبق من الكربوهيدرات النشوية في الوجبة الواحدة.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر ، فإن مفتاح النظام الغذائي المفيد يشمل :

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الفواكه والخضراوات.

تناول بروتين قليل.

اختيار الأطعمة التي لا تحتوي على السكر المضاف.

تجنب الدهون غير المشبعة.

تجنب الكحك الملىء بالسمن البلدى والبسكويت الذى يحتوى على الزبدة.