شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” تحذر من عشب يستخدم فى فقدان الوزن ومكملات الذاكرة لارتباطه بالإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم من أن المكملات العشبية التي تمت ترقيتها لتعزيز الذاكرة وفقدان الوزن قد تسبب إجهاضًا وتشوهات خلقية.

وقالت الـ “FDA” إن “Vinpocetine” هى مادة كيميائية تستخدم في المكملات الغذائية المختلفة دون وصفة طبية التي تباع في متاجر الفيتامينات ، مثل GNC و The Vitamin Shoppe.

ولكن وجدت دراسات جديدة أجريت على الحيوانات أكدت أن الجرعات الصغيرة من العشبة كانت مرتبطة بأوزان أصغر للولادة والإجهاض.

وفي بيان صدر اليوم، حثت إدارة الاغذية والعقاقير النساء الحوامل أو الذين يخططون لإنجاب أطفال على تجنب هذه العشبة.

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وقال متحدث باسم الـ “FDA”: "هذه النتائج مثيرة للقلق بشكل خاص لأن المنتجات التي تحتوي على vinpocetine متاحة على نطاق واسع للاستخدام من قبل النساء فى سن الإنجاب".

وتباع العشبة فى المكملات الغذائية في بعض الأسواق (الصين ، ألمانيا ، روسيا) كمنتج بدون وصفة طبية لعلاج القضايا المعرفية بعد السكتة الدماغية.

وقال البيان "تحذير السلامة اليوم هو مجرد واحد من العديد من الخطوات التي تتخذها ادارة الاغذية والعقاقير للتكيف مع حقائق صناعة المكملات الغذائية المتطورة، وتظل حماية الجمهور من المكملات الغذائية غير الآمنة أولوية قصوى بالنسبة لإدارة الأغذية والعقاقير".