أهمية بيكربونات الصودا لحرق دهون البطن

تواجه الكثيرات ممن يعانين زيادة الوزن، مشكلة دهون البطن . هناك العديد من الاطعمة التي تساعد على حرق الدهون والتخلص من الكرش . تتمتع بيكربونات الصودا بخصائص تساعدها على الحدّ من حموضة الجسم التي تعزّز عملية تراكم الدهون فيه. لذا، من الضروري أن تتناولي هذا المكوّن إذا أردت ان تخسري دهون البطن.



فوائد بيكربونات الصودا

تتمتع بيكربونات الصودا بخصائص تساعدها على الحدّ من حموضة الجسم التي تعزّز عملية تراكم الدهون فيه. لذا، من الضروري أن تتناولي هذا المكوّن إذا أردت أن تحصلي على بطن مسطح. ولهذه الغاية ننصحك بأن تطبقي إحدى هاتين الوصفتين.

بيكربونات الصودا وعصير الليمون

لتتمكني من تحضير هذه الوصفة، احرصي على توفير هذه المكوّنات:

ملعقة وسط من بيكربونات الصودا، عصير ليمونة واحدة (أو حبة من الغريب فروت) ونصف كوب من الماء. وبعد ذلك قومي بهذه الخطوات:

-إمزجي عصير الليمون مع بيكربونات الصودا والماء.

-حرّكي المكونات جيداً إلى تذوب كل كمية البيكربونات.

-تناولي المزيج في الصباح على معدة فارغة، قبل 20 دقيقة من موعد الفطور.



اعلمي أنّ عصير الليمون أو الغريب فروت يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة والألياف التي تعزّز عملية الهضم وتساعدك على الشعور بالشبع. كما أنها تحفّز حرق الدهون المتراكمة لديك خلال وقت قصير.

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