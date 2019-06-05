راتب خيالي يهدد أرسنال بفقدان أوباميانج

بات نادي أرسنال الإنجليزي مهددا بفقدان مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تلقيه عرضا براتب خيالي من الدوري الصيني.

ويعتبر أوباميانج من أبرز لاعبي الدوري الإنجليز الممتاز على مدار الموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل 22 هدفا ليفوز بجائزة الحذاء الذهبي تقاسما مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي ليفربول.

Advertisements

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن ناديي جوانجزو إيفرجراند وشنغهاي الصينيين يرغبان في التعاقد مع المهاجم الجابوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعرض الناديان على اللاعب الحصول على راتب أسبوعي قيمته 300 ألف جنيه إسترليني، وهو ما قد يجعله راغبا في الرحيل عن الفريق اللندني خلال الموسم المقبل.

وانضم أوباميانج إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية قادما من بروسيا دورتموند الألماني بعقد يمتد حتى 2021، ويحصل على راتب أسبوعي قيمته 190 ألف جنيه إسترليني.

ويرغب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للفريق اللندني، في الحفاظ على خدمات لاعبيه المميزين، خاصة أنه لا يملك سوى 40 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.