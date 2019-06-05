وفاة 15 بالكوليرا في إثيوبيا والمرض يجتاح 5 أقاليم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الإثيوبية وفاةَ 15 شخصاً بمرض الكوليرا، الذي اجتاح 5 أقاليم بالبلاد.

وقال بيني مجوس نائب المدير العام لمعهد الصحة العامة في إثيوبيا، الأربعاء، إن 15 شخصاً توفّوا إثر إصابتهم بالمرض.

وأضاف أن المعهد بدأ حملة تطعيم ضدّ الكوليرا في المناطق التي تشهد انتشاره، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تمنع توسُّع الداء، مع توفير 770 ألف مصل، وإعداد الأطباء والتخطيط لإجراء حملة تطعيم تشمل أنحاء البلاد كافة.

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وأكد بيني أن المرض اجتاح 5 أقاليم وهي الأمهرا وتجراي وأوروميا وإقليم الصومال الإثيوبي، وبعض مناطق العاصمة أديس أبابا.



وكانت وكالة توفير الأدوية الحكومية أشارت إلى استعدادها لتوفير جميع مستلزمات حملة التطعيم.

ويُذكر أن السلطات الإثيوبية أعلنت، الأحد الماضي، رصْد 360 حالة اشتباه بالكوليرا في 4 أقاليم، من بينها 5 حالات بأديس أبابا.