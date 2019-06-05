شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش مشروبات غازية.. الزبادى والخيار بدائل طبيعية مفيده فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحراره خلال فصل الصيف يبحث البعض عن الطرق التى تساعد على شعور الجسم بالرطوبة لأن الكثير من الناس عند الشعور بالعطش يقدمون على الإكثار من شرب المشروبات الغازية ،حسبما ذكر موقع "webmed" .

أطعمة ومشروبات احرص عليها خلال فصل الصيف - ماء جوز الهند: - ماء جوز الهند:

من المشروبات الطبيعية المفيدة والتى تساعد على رطوبة الجسم خلال فصل الشتاء كما يساعد ايضا على توفير الطاقة اللازمة التى يحتاجها الجسم .

- الخيار:

يحتوى الخيار على العديد من الفيتامينات والألياف التى تساعد على ترطيب الجسم والشعور بالانتعاش خلال فصل الصيف.

- الزبادى:

يحتوى على العديد من الفيتامينات التى تساعد على مد الجسم بالطاقة ومن الممكن إضافته للعديد من الفواكه مثل الفراولة .

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- الخضروات الورقية:

تحتوى على العديد من الألياف والتى تساعد على رطوبة الجسم ومن الممكن أن يتم تناولها من خلال إعدادها فى الطعام أو السلطة الخضراء .

- البطيخ:

تعتبر من الفواكه التى لديها العديد من الفوائد التى تعمل على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف.

- الماكولات الخفيفة:

تناول الاطعمة الخفيفة تساعد على رطوبة الجسم خلال فصل الصيف وتعمل على تسهيل عملية الاخراج كما ينصح بالابتعاد عن الأطعمة الحارة والإفراط فى تناول التوابل لانها تتسبب فى حرقان المعدة.