علشان تعيد بسلام.. احذر ضربة الشمس وتعرف على أعراضها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتعرض الكثيرين خاصة الأطفال للإصابة بضربة الشمس نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة المستمرة التى تؤثر على البلاد خاصة فى خلال أيام العيد،وضربة الحرارة أو "الشمس" حالة مرضية تنتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة التعرض الممتد للإجهاد البدني في درجات الحرارة المرتفعة،حسبما ذكر موقع " "mayoclinic.
تحتاج ضربة الشمس إلى العلاج الطارئ لأنها إذا تُركت دون علاج قد يكون لها عواقب وخيمة على المخ والقلب والكلى والعضلات بشكل سريع وكلما زاد التأخر عن العلاج يؤدي ذلك إلى الموت أو زيادة خطر حدوث مضاعفات.
أعراض ضربة الشمس
- ارتفاع درجة حرارة الجسم لـ40 درجة مئوية
- تغير الحالة العقلية أو السلوك يمكن أن ينتج عنها الارتباك والتهيج والهذيان والنوبات والغيبوبة
- التعرق الشديد
- الغثيان والقيء
- احمرار الجلد.
- التنفس السريع.
- الصداع
ضربة شمس
- ضع الشخص المصاب في الظل أو في الداخل.
- قم بإزالة الملابس الزائدة.
- قم بتبريد الشخص بكل الوسائل المتاحة ضعه في حوض ماء بارد أو دش بارد أو ضع أكياس الثلج أو المناشف الباردة والمبللة على الرأس والرقبة والإبطين والمنطقة الأربية.
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