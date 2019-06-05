شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: اللحوم البيضاء تؤثر على الكوليسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة عن أن تناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج والأسماك والديك الرومى يؤثر على الكوليسترول في الدم مثل اللحوم الحمراء.

ونصحت الدراسة، التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، بتقليل استهلاك اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء، لخفض مستويات الكوليسترول في الدم

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وقال رونالد كراوس الأستاذ فى جامعة كاليفورنيا فى الولايات المتحدة "عندما خططنا لهذه الدراسة، توقعنا أن يكون للحم الأحمر تأثير سلبي على مستويات الكوليسترول في الدم أكثر من اللحوم البيضاء.. لكننا فوجئنا أن هذا ليس هو الحال - فآثارها على مستويات الكوليسترول متماثلة عندما تكون مستويات الدهون المشبعة متكافئة".