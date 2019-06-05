شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 3 أنواع لدموع العين تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البكاء من الأشياء الأساسية فى حياة البشر، وهناك عدة أنواع من دموع العين بعضها نذرفه تأثرا بمشاعر الفرح أو الحزن، والبعض الآخر له أهداف طبية وقائية للعين، بحسب ما ذكر موقع kellylaser.

فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أنواع الدموع عند الإنسان.

3 أنواع لدموع العين تعرف عليها

ـ الهدف الأساسى من الدموع هو تنظيف وتليين العينين.

ـ تفرز الدموع من الغدد الدمعية الموجودة فى الجزء الخلفى من الجفن العلوى.

ـ وجميع الدموع تحتوى على الماء، الدهون، الليزوزيم، ليبوكالين، الجلوكوز، والصوديوم.





Advertisements

أنواع من الدموع هى:1- الدموع اليومية

ترطب العين حتى لا تجف عندما تكون مفتوحة.

تحميها من مسببات الأمراض أو البكتيريا.





2- الدموع المنعكسة

تتشكل استجابةً لمنبهات خارجية شديدة مثل العواصف الرملية الرملية.

وقتها تقوم هذه الدموع المنعكسة بطرد المهيجات التى يمكن أن تؤذى العين.





3- الدموع النفسية

وهى الدموع الناتجة عن مشاعر السعادة، الحزن، الإرهاق.

يطلق الجسم ناقلات عصبية تدفع الغدة الدمعية لإنتاج الدموع.