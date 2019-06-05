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شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من حرقة الساق والألم ليلا.. تعرف على أسباب حدوث ذلك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض أسباب آلام الساق أو التشنج الليلى قد تكون نتيجة تناول بعض أنواع الأدوية والحالات الطبية المختلفة، مثل مرض السكر، الاعتلال العصبى، وقصور الغدة الدرقية والجفاف.
فى بعض الحالات وفقا لتقرير موقع "WebMD"، يمكن أن تسهم الأنشطة خلال النهار فى هذا النوع من آلام الساق، بما فى ذلك الوقوف على سطح صلب لفترة طويلة من الزمن أو إجهاد عضلات الساق بشكل مفرط.
يمكن أن تكون تشنجات الساق الليلية إحساسًا مؤلمًا فى عضلات الساقين المختلفة، ولكن في أغلب الأحيان يحدث الألم في منطقة محددة فى الساق، ويمكن أن يستمر التشنج لمدة بضع دقائق، حيث يحدث تشنج العضلات عندما تنقبض عضلات الساق.
الم وتشنج الساق ليلا
بعض الحالات الأخرى التى يمكن أن تسبب تشنجًا ليلًا مؤلمًا هي إدمان الكحوليات، واختلال التوازن بالكهرباء، ومرض التصلب المتعدد، أمراض الكلى، وجود مشكلة فى الدورة الدموية.طرق التغلب على تشنج الساق
طريقة بسيطة لعلاج تشنج الساق هي تمديد عضلات الساق المصابة، كما قد تساعد بعض المكملات الغذائية فى الحد من تقلصات الساق خاصة فيتامين (هـ) ومجمع فيتامين (ب) والماغنيسيوم.
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