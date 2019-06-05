شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الملح هو السم الأبيض كما يعرف البعض لأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب وغيرها.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فكشفت دراسة علمية حديثة أن تناول كميات من الملح يؤدى إلى الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة، مما يزيد من خطر السمنة.

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وأوضح الباحثون عبر الدراسة التى نشرت في دورية التغذية الكيميائية أنه يجب الصناعة الغذائية يجب أن تعمل على خفض الملح، أو الصوديوم بالمنتجات الغذائية لتجنب أضراره.

وأشار البروفيسور راسيل كيست من جامعة ديكن في أستراليا إلى أن المبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين توصى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 2-50 عاماً بالحد من تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 مجم يومياً، في حين أن أولئك الذين أكبر من 51 عاماً والأشخاص الذين لديهم مرض السكر وارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى يجب أن يستهلكوا ما لا يزيد عن 1500 مجم من الملح يومياً.

ومع ذلك أكدت الدراسة إلى أن الشخص العادى يستهلك الصوديوم بنسبة أعلى بكثير من هذه المبادئ التوجيهية التى تتعدى 3300 مجم يومياً، والذى يترتب عليه الإصابة بالسمنة والتهام الأطعمة الغنية بالدهون أو الدسمة.

وأضاف الباحثون أن اللحوم المصنعة من كبار المساهمين في تناول الملح، لافتين إلى ان شريحة واحدة من الخبز فى أى مكان 80-230 مجم من الملح، وشريحة واحدة من البيتزا يمكن أن تحتوى على ما يصل إلى 730 مجم من الملح.