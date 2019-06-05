صحتك فى وصفة.. زيت الزيتون والجريب فروت لتنظيف الكبد من السموم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظيف الكبد من السموم من الأشياء الأساسية التى يجب عملها لتخليص الجسم من السموم والسوائل الزائدة، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام زيت الزيتون وفاكهة الجريب فروت لتنظيف الكبد والمرارة من السموم، بحسب موقع live strong



عصير الجريب فروت

الجريب فروت وزيت الزيتون لتنظيف الكبد

ويعمل زيت الزيتون وعصير الجريب فروت على تفتيت الحصوات المرارية التي تسد المرارة وتخليص الجسم من السموم التى يجب التخلص منها، حتى يقوم الجسم بدوره على أكمل وجه.

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قد يؤدي إجراء عملية تطهير الكبد بزيت الزيتون والجريب فروت إلى آثار جانبية غير مرغوب فيه ، بما في ذلك الغثيان والإسهال والقيء ، وكذلك ألم في البطن.

قد تساعد مادة الليمونين في الجريب فروت في إذابة حصاة المرارة ، كما أن لديه الخصائص التي تعمل على تخليص الجسم من الكولسترول الضار، ولكن ما زال هناك حاجة للتأكد من استخدامه.



زيت الزيتون

الطريقة :

أضف ملعقة من زيت الزيتون النقى الخام إلى كوب من عصير الجريب فروت ويمكنك تحليته بالعسل.