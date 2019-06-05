شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات تدل على إصابة طفلك بالسكر من النوع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من النوع الأول من أكثر الأمراض التى تنتشر بين الأطفال، وعادة ما يتم تشخيص مرض السكر من النوع الأول خلال مرحلة الطفولة، وغالبًا ما تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13 عامًا، إذا لاحظت علامات على احتمال إصابة طفلك بمرض السكر من النوع الأول، فيجب الانتباه لهذا الأمر، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض مرض السكر من النوع الأول، بحسب موقع "best health mag".

مرض السكر عند الأطفال



قد يعانى الأطفال المصابون بمرض السكر من النوع الأول من العطش المستمر، ذلك لأنه مع ارتفاع مستوى السكر فى الدم، يتم سحب السوائل من أنسجة الجسم.

إذا كان طفلك يذهب للحمام كثيراً، فقد يكون ذلك بسبب مرض السكر.

الجسم الذي لا يمكنه استخدام الطاقة الناتجة عن السكر قد يواجه فقدان الدهون، غالبًا ما يتم وصف فقدان الوزن عند الطفل المصاب بمرض السكر من النوع 1 بأنه مفاجئ وسريع.

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مرض السكر



قد يشعر طفلك بالتعب أو الركود باستمرار لأنه غير قادر على تحويل السكر فى مجرى الدم إلى طاقة يمكن أن تستخدمها العضلات والأعضاء.

عندما تحرم جسد الطفل من الطاقة بسبب انخفاض نسبة الأنسولين، فقد يعانى من الشعور بالجوع الشديد وانخفاض الشهية.

يؤدى ارتفاع مستوى السكر فى الدم إلى سحب السوائل من أنسجة الجسم الأخرى، بما فى ذلك عدسة العين. هذا قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو غيرها من مشاكل البصر.

الفتيات المصابات بداء السكر من النوع 1 قد يصبن بالتهابات الخمير، وقد تظهر كطفح جلدى سيئ للغاية.

يمكن أن يحدث الحماض الكيتونى السكرى في طفل مصاب بداء السكر غير المشخص وهو حالة طوارئ طبية، عندما ينفد الجسم من الإنسولين لكسر الجلوكوز، يبدأ في حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من ذلك.