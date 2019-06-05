الموجات اللاسلكية أحدث علاج لـ15 نوعًا من السرطان

ابتكر علماء جامعة ويك-فوريست في كارولينا الشمالية طريقة جديدة وفعالة لعلاج 15 نوعا من أمراض السرطان، تسمح بحجب نمو الخلايا السرطانية دون أن تمس الخلايا السليمة.

وتفيد صحيفة EBioMedicine بأن الباحثين ابتكروا جهازا للعلاج بالموجات اللاسلكية، وهو الآن قيد موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA).

ويكمن جوهر العلاج بهذه الطريقة فيما يلي: تؤثر الموجات اللاسلكية محدودة النطاق، في قنوات الكاليسيوم الموجودة على سطح الخلايا السرطانية، ما يسمح للكاليسيوم بالتوغل عبر الغشاء الخلوي للخلية السرطانية وكبح نموها.

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وقد جرب الباحثون هذه الطريقة على حيوانات مخبرية معدلة وراثيا (تحمل خلايا سرطانية بشرية). وتمكنوا بذلك من علاج نوع من أنواع سرطان الكبد. حيث اتضح لهم، أن تدفق الكاليسيوم إلى الخلايا السرطانية بهذه الطريقة أوقف نمو خلايا سرطان الكبد، وفي بعض الحالات دمرها تماما، وأشاروا إلى أن تردد هذه الموجات اللاسلكية هو أدنى من تردد الموجات المنبعثة من الهاتف المحمول بالقرب من الأذن.

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