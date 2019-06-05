شكرا لقرائتكم خبر عن علاج صديد البول بالماء والزبادى وفيتامين C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صديد البول يعانى منه العديد الأشخاص خاصة النساء بسبب عدوى والتهاب المسالك البولية.

ووفقا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday” فأوضح الباحثون أن أهم علامات وجود الصديد فى البول أنك ستلاحظ أن بولك أصبح غامقًا وغائمًا، وقد يكون له لون أحمر بسبب وجود الدم فى البول، ومن الشائع أيضًا أن يكون للبول رائحة كريهة.

وما هو أكثر من ذلك يمكن أن يسبب التهاب المسالك البولية إحساسًا مؤلمًا أو حارقًا أثناء مرور البول، ويمكنك التبول بشكل متكرر أو تشعر برغبة شديدة فى التبول، لكنك لا تستطيع المرور سوى بضع قطرات من البول.

ويمكن أن تكون التهابات المسالك البولية مسئولة أيضًا عن بعض الأعراض الأقل وضوحًا، مثل الحمى والقىء والغثيان والتعب غير المبرر أو الشعور بألم فى أسفل الظهر أو أسفل أضلاعك.

هناك أسباب مختلفة للصديد فى البول، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو التهاب المسالك البولية، ومع ذلك فهو مصطلح واسع جدًا لأن التهاب المسالك البولية قد يؤثر على أجزاء مختلفة من المسالك البولية، مما يسبب حالات مختلفة.

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وعلى سبيل المثال تحدث الحالة المعروفة باسم "التهاب الإحليل" عند إصابة مجرى البول وهو نوع من الأنبوب المجوف وظيفته الرئيسية هى إزالة البول إلى الخارج من المثانة.

وإذا تطورت بعض الجراثيم فى مجرى البول فيمكنها التحرك لأعلى وتصيب المثانة، وهى حالة تعرف باسم التهاب المثانة.

إذا كان البول قد سد المسالك البولية فقد يصيب الكليتين ويسبب مرض التهاب الحويضة والكلية، وإذا جمع الصديد على طول مجرى المسالك البولية، فهذا يسبب حالة معروفة باسم الخراج.

والنساء الحوامل فى بعض الأحيان يعانون من مشاكل البول أيضاً، وفى معظم الحالات لا يعد هذا أمرًا خطيرًا بل إنه نتيجة لتغيرات مختلفة تحدث فى جسم المرأة الحامل.

فى حين أن طبيبك يجب فحص خلايا الصديد دائمًا فهناك بعض العلاجات المنزلية العظيمة التى قد تساعدك على التخلص من خلايا الصديد من البول دون الحاجة إلى تناول الأدوية.