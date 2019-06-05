شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخيار الحد من مشاكل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخيار يعد من أشهى انواع الخضراوات التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، كالألياف ومضادات الأكسدة المهمة للجسم، وفيتامين "أ"، والعديد من العناصر والمعادن الأخرى، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم وأبرز الفوائد التى تعم على جسم الإنسان بعد تناوله للخيار، وذلك وفقا لموقع "WEBMED"، ومنها:

- تناول الخيار يعد من الأشياء الجيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى القلب، كانسداد الشرايين أو الجلطات أو ما شابه ذلك.

- الخيار يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة له، كالبوتاسيوم والمغنسيوم، ويعمل علي الحد من الإصابة بضعف في الجهاز المناعي، بل يزيد منه.

- يعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من ارتفاعه، فهو من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الذى يساهم فى تنظيم نسبة الضغط بالدم.

- يحسن الجهاز العصبى فى الجسم، ويقلل فرص الإصابة بأى مشاكل صحية به.

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- نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة فى التخلص من الوزن الزائد، والحد من التعرض لزيادة الوزن.

- يعد من الأطعمة الجيدة التى تعمل على تخلصك من السموم المتراكمة داخل الجسم، ويحافظ على صحة الجسم بشكل قوي وجيد.

- يعد من الأطعمة المدرة للبول، لذا الأشخاص الذين يعانون من أي مشكلة في البول يمكنهم تناوله للحد من هذا الأمر.

- يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة التى تحافظ على نضارة البشرة، وتحد من تعرضها لأي مشاكل أو ظهور علامات تقدم العمر بها.

- من الأطعمة التى تحمى الجسم من الإصابة بالجفاف، لأنه غنى بنسبة عالية عالية من الماء.