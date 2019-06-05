الكاف يورط اتحاد الكرة المصري بسبب الزمالك وبيراميدز

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظيره المصري في ورطة، بعدما أرسل خطابا يطالبه فيه بتحديد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

وكان الأهلي حجز مقعدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تأكد احتلاله لأحد المركزين الأول أو الثاني، بينما يتنافس ناديا الزمالك وبيراميدز على البطاقة الثانية للمشاركة في البطولة.

وأرسل "الكاف" إلى الاتحاد المصري خطابا يطالبه فيه بتحديد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية للأندية قبل يوم 30 يونيو/ حزيران الحالي.

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ولا ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم استكمال منافسات الدوري المصري سوى بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو/ حزيران الحالي إلى 19 يوليو/ تموز المقبل.

ويواجه الاتحاد المصري مشكلة أخرى، وهي عدم اكتمال منافسات كأس مصر، والتي يشارك الفائز بها في النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية.

ويحتل الأهلي الذي تتبقى له مباراتان صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن وصيفه بيراميدز الذي أنهى مبارياته، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بـ68 نقطة، وتتبقى له 3 مباريات.

يُذكر أن بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية تُلعبان في الفترة من أغسطس/ آب 2019 إلى مايو/ أيار 2020 للمرة الأولى بعد تعديل المواعيد الخاصة بالبطولة.