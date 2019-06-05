شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الزبادى يمنع تطور الأورام السرطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض البكتيريا مثل "البروبيوتك" الموجودة فى الزبادى لديها خصائص مضادة للالتهابات التى تساعد على إبطاء أو وقف تطور السرطان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress” فوجد الباحثون أن الأطباء قادرون على الحد من خطر تعرض الشخص للسرطان من خلال تحليل مستويات وأنواع من البكتيريا فى أمعائهم.

Advertisements

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفسور روبرت شيستل من جامعة كاليفورنيا، إن البروبيوتيك يمكن وصفه لاستبدال أو تعزيز كمية البكتيريا الموجودة بالمعدة، لأنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، لافتا إلى أنه على مدى ملايين السنين، تطورت بكتيريا الأمعاء إلى نوعين وهما: الجيدة والأخرى السيئة، والأولى تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات أما الثانية تعزز الالتهابات، حيث إن الجسم البشري يحتوي على حوالي 10 تريليون خلية بكتيرية.

وأضاف الباحثون أن الحد من الالتهابات هو المفتاح لأنه يلعب دورا حاسما فى كثير من الأمراض، بما فى ذلك السرطان والأمراض العصبية وأمراض القلب والتهاب المفاصل وداء الذئبة، وكذلك تسريع عملية الشيخوخة.