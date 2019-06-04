بيبي يستبعد تأثر منتخب البرتغال بالمنافسة بين بنفيكا وبورتو

شدد كيبلر ليما "بيبي" مدافع منتخب البرتغال، على ثقته بدعم الجماهير في مدينة بورتو لمنتخب بلادها بكل قوة، عندما تستضيف المدينة مباريات في دوري الأمم الأوروبية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن المنافسة بين القطبين بورتو وبنفيكا لن تؤثر على هذا الحماس.

وثارت هذه المشكلة عقب ظهور لقطات تلفزيونية أظهرت مجموعة من الجماهير وهي تطلق صيحات استهجان ضد جواو فيلكس مهاجم بنفيكا، أثناء قيادته سيارته إلى داخل مقر معسكر المنتخب بالقرب من مدينة بورتو أمس الأحد.

Advertisements

وأضاف بيبي، الذي انضم لبورتو في يناير/كانون الثاني الماضي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة سويسرا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية: "عندما لعبت لأول مرة مع المنتخب الوطني، كان هناك ما يسمى بفارق بين الشمال والجنوب في البرتغال، لكن هذا الفارق لم يعد موجودا بعد الآن. نحن نلعب من أجل بلادنا".

وأضاف اللاعب صاحب الـ36 عاما المولود في البرازيل: "الأجواء رائعة وأنا واثق بأن الناس في الشمال سيدعمون الفريق بقوة، اللاعبون يشعرون بذلك، نلقى استقبالا طيبا من الشمال وحتى الجنوب".

وستلتقي البرتغال مع سويسرا في الدور قبل النهائي في ملعب "دراجاو" معقل بورتو الأربعاء، على أن يقام النهائي الأحد المقبل في نفس الملعب.

وستلعب إنجلترا أمام هولندا في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي في مدينة جيمارايش البرتغالية، الخميس المقبل.