برشلونة يضع 7 نجوم على لائحة البيع

ذكرت صحفية أن إدارة نادي برشلونة وضعت 7 نجوم على لائحة البيع خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل إعادة بناء الفريق.

رئيس ليفربول يحذر لاعبي الفريق من مصير كوتينيو



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم وسط ليفربول السابق يتصدر قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة ملعب "كامب نو".

وانضم كوتينيو للبارسا في يناير/كانون الثاني 2018 من ليفربول مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يرتق لمستوى التوقعات والآمال التي وضعت عليه.

وارتبط اسم كوتينيو بالرحيل بسبب القدوم المحتمل للفرنسي أنطوان جريزمان، وذلك في ظل وجود تقارير عن رغبة أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في ضمه.

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وبحسب التقرير فإن إدارة برشلونة لن تبيع كوتينيو بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي القائمة يوجد أندريه جوميز لاعب البارسا الذي أعير الموسم الفائت إلى إيفرتون حيث سيكون بإمكانه الاختيار ما بين تحويل عقده مع التوفيز إلى عقد دائم أو الانتقال لوست هام يونايتد.

ويظهر أيضاً اسم الحارس البديل كاسبر سيلسين الذي يرغب في البحث عن مكان آخر للعب بشكل أساسي وهناك أكثر من نادٍ ارتبط به اسمه من بينهم مانشستر يونايتد في ظل اقتراب رحيل ديفيد دي خيا.

وفي القائمة يوجد البرازيلي مالكوم الذي انضم للبارسا في الصيف الماضي، ولكنه لم يحظ بفرص للمشاركة الأساسية.

ولا يبدو أن هناك مستقبل لدينيس سواريز اللاعب الذي أعير إلى أرسنال منتصف الموسم المنقضي في برشلونة خاصة مع معاناته للحصول على مكان أساسي في تشكيلة البلوجرانا.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن هناك اسم رافينيا ألكانتارا الذي يدرك جيداً أن أيامه في البارسا باتت محدودة عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة وسيتوجب عليه البحث عن نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية القائمة يوجد الظهير الأيسر مارك كوسيريلا الذي أعير إلى إيبار ويبدو أنه سيكمل انتقاله للفريق بشكل دائم.