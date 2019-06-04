طريقة إعداد وتحضير دجاجة محشية بخلطة شرقى

المقادير

3 x معلقة كبيرة زبدة

3 x معلقة كبيرة دبس الرمان

2 x معلقة كبيرة صنوبر

2 x معلقة كبيرة لوز (مفروم فرم خشن)

2 x عدد عيدان كرفس

2 x عدد فص مستكة

2 x عدد حبهان

2 x عدد بصل (شرائح)

2 x عدد ورق لورا

1 x عدد جزر (مبشور)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x كوب أرز عادى

1 x عدد بصلة (مقطعة أرباع)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x عدد دجاجة كاملة

1 x رشة ملح

1 x عدد جزر (شرائح)

¼ x كيلو كبد الدجاج

الطريقة:

فى طاسة على النار نضع الزبد والبصل الشرائح ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف كبد الدجاج ونقلب.

ثم نضيف الجزر والأرز ونقلب ويترك على نار هادئة حتى تنشف الماء تماما.

ثم نضيف دبس الرمان والمكسرات ونتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب ثم يرفع الخليط من على النار.

تغسل الدجاجة جيدا من الداخل والخارج وتجفف تماما.

ثم نعمل على حشوها بخليط الأرز ثم تخاط بالخيط والأبرة.

فى كمية وفيرة من الماء المغلى على النار نضع بها ورق اللورا والحبهان والمستكة وتتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب وبصلة مقطعة الأرباع وكرفس وجزرة.

ثم نضيف للماء الدجاجة المحشية وعند الغليان نهدى النار وتترك حتى تنضج.

تنشل الدجاجة من الشوربة ثم تترك حتى تصفى من الماء تماما.

تدهن الدجاجة بالزبدة ثم نضعها فى صينية ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن تأخذ لون ذهبى شهى ثم تقدم بالهنا والشفا.

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