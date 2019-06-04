شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض قد تعتقد أنها معدية ولكنها ليست كذلك.. الالتهاب الرئوى والصدفية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض موقع " Reader’s Digest" بعض الأمراض التى لا تسبب العدوى، فقد تبدو الأعراض المرئية للأمراض المعدية وغير المعدية متطابقة، ولكن لا توجد علاقة وحيدة بين سبب الإصابة والعدوى، حيث توجد أمراض بكتيرية معدية وأخرى غير معدية.

الالتهاب الرئوى

هناك نوعان من الالتهاب الرئوي الذي لا يمكن أن ينتشر من شخص لآخر، وهما الالتهاب الرئوي الفطري الذي يتم التقاطه من البيئة، والالتهاب الرئوي المكتسب، والذي يحدث عندما يتم استنشاق الطعام أو السائل في الرئتين.

من ناحية أخرى، فإن الالتهاب الرئوي الجرثومي والفيروسي - الذي يسبب معظم حالات الالتهاب الرئوي، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية - معدي بالفعل، ولكن ليس بالطريقة التي قد تفكر بها، فقد تنتقل الكائنات الحية الدقيقة المسببة بين الناس ولكنها قد لا تسبب الالتهاب الرئوي تلقائيًا فقط تستعمر بعض البكتيريا فقط الممرات الأنفية.

Advertisements



التهاب رئوى

الصدفية

هذا الاضطراب الجلدي لا علاقة له بالجراثيم أو البكتيريا، فالصدفية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجهاز المناعي الجلد ، ولا ينجم عنه وجود الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تنتقل بين الناس.

وتشمل علاماته بقع حمراء ، حكة من الجلد تعلوها قشور بيضاء أو فضية غالباً ما توجد على المرفقين والركبتين وفروة.



الصدفية

الملاريا

هذا المرض المميت المحتمل أن يكون مرضًا معديًا ولكنه لا يعني أنه يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، فقط ينتقل من البعوض المحمل بطفيليات الملاريا في مجرى الدم.

أيضا يمكن أن ينتقل من خلال نقل الدم ، عن طريق تبادل إبرة مصابة ، أو أثناء الحمل أو الولادة.