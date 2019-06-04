شكرا لقرائتكم خبر عن دايت العيد بدون حرمان.. اعمله لو تخنت في رمضان عشان تخس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال شهر رمضان يزداد الوزن بشكل كبير، نتيجة للإسراف في تناول الحلويات، وقلة ساعات تناول الطعام، حيث إن الفترة التي يدخل الطعام للجسم قليلة، وهذا يتسبب في قلة حرق الدهون في الجسم، ولذا يقدم الخليج 365 لقرائه دايت مميز وبدون حرمان في العيد، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE". -وجبة الإفطار..

-وجبة الإفطار.. يمكنك تناول قطعة من الجبن القريش + نصف رغيف من الخبز + طبق السلطة الخضراء. وجبة إضافية..

وجبة إضافية.. يمكنك تناول 2 قطعة من الكحك مع كوب شاي بالحليب خالي السكر. Advertisements -وجبة الغداء..

-وجبة الغداء.. طبق كبير من السلطة الخضراء + سمكة متوسطة الحجم مشوية+ 4 معالق من الأرز أو نصف رغيف خبز. وجبة إضافية..

وجبة إضافية.. كوب من الشاي الأخضر أو الشوفان بالحليب خالي الدسم. -وجبة العشاء..

-وجبة العشاء.. علبة من الزبادي خالي الدسم + ثمرتين من الفاكهة. وينصح بتناول وجبة العشاء قبل النوم بساعيتن، وتناول كوب من الماء قبل النوم مباشرة.

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