- 1/2
- 2/2
هاجر الدسوقيالثلاثاء 2019/6/4 12:42 صباحا بتوقيت أبوظبي
دار الإفتاء المصرية
نفت دار الإفتاء المصرية، الإثنين، معاودة رؤية هلال شهر شوال، مؤكدة أن العيد يوم الأربعاء المقبل.
وكانت وسائل إعلام محلية بمصر، نقلت عن مصادر لم تُسمها، أنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لدار الإفتاء.
وأوضحت الإفتاء في بيان لها، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أنها تؤكد ما أعلنه مفتي الديار المصرية أن، الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان وأن، الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.
وشدد المركز على أن دار الإفتاء تنفي ما يتردد من شائعات حول إعادة استطلاع رؤية هلال شهر شوال، موضحة أنه "لا يوجد إعادة استطلاع".
وفي وقت سابق، أعلن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، أنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء، الخامس من شهر يونيو/حزيران هو أول أيام العيد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تنفي "معاودة رؤية الهلال": العيد الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.