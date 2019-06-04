رواية "زرب الدبش".. رحلة إلى عالم التراث الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأخذ رواية "زرب الدبش" للكاتب جمعة الليم القراء إلى عالم التراث الإماراتي من خلال أحداثها التي تدور في فرجان الشارقة القديمة؛ في محاولة لاستعادة الصور التي تحفل بها الذاكرة الشعبية.

وتنتقل الرواية عبر المراحل المختلفة التي مرت بها الإمارات حتى قيام الدولة التي جسّدت أماني أبناء الإمارات بوطن عزيز وحضاري.

ويركز الكاتب على البطل الرئيسي "عبدالرحمن" من خلال بعض التناقضات والتحديات التي عاشها، كغيره من الشباب في تلك المرحلة، متناولاً بأسلوب قصصي القضايا الاجتماعية على اختلاف أشكالها.

كما يصور الكاتب نمط الحياة والقيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها أبناء الإمارات، من خلال حوارات أبطال الرواية التي جسّدت صورة وملامح تلك المرحلة المهمة في تاريخ الإمارات.

وتستخدم الرواية الكثير من المصطلحات الشعبية مثل "زرب الدبش" التي تعني حظيرة المواشي، والفريج، والمريحانة، والصراي، وغيرها من الأسماء التي تعيدنا إلى ذلك الزمن الجميل المفعم بالطيبة والبساطة.