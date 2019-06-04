شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كيف تعمل الدورة الدموية والجهاز التنفسي معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الدورة الدموية والجهاز التنفسي معًا لإعطاء الجسم الأكسجين الذي يحتاجه الجسم، فهم أيضا يعملون كفريق واحد للتخلص من ثاني أكسيد الكربون ، وهو منتج النفايات في الجسم.

الدورة الدموية

يشمل الجهاز الدوري القلب ، والعضلات الرئيسية في الجسم ، ومسارات نقل الدم ، والتي هي الأوردة والشرايين.

يحتوى القلب وفقا لتقرير موقع " livescience" على غرفتين تعرف باسم البطينين الأيسر والأيمن، ويعتبر الشريان الأورطي أكبر شريان في الجسم.





الجهاز التنفسي

يشمل الجهاز التنفسي "الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتين"، و التنفس هو استنشاق وزفير الهواء ليدخل الهواء الجسم عن طريق الأنف أو الفم وينتقل إلى أسفل القصبة الهوائية ، وغالبًا ما يشار إليها باسم القصبة الهوائية.

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يملئ الأكسجين الحويصلات الهوائية الموجودة في الرئتين،و يعمل القلب كمضخة لتوزيع الدم المؤكسد على الأنسجة والخلايا والأعضاء التي تعتمد عليه من أجل البقاء، ثم يفتح الشريان الأورطي مثل المدخل لتحرير الدم من القلب لتوزيعه على الدماغ والأطراف وكل شيء بينهما.



الجهاز التنفسى

دور الدورة الدموية والجهاز التنفسى فى التخلص من النفايات

يأخذ الجهاز اتنفسى الخلايا الأكسجين والمواد المغذية ثم تتخلص من ثاني أكسيد الكربون المتبقي، يطلق الزفير ثاني أكسيد الكربون ، وهو غاز لا يحتاجه الجسم.

تتم هذه العملية بمساعدة الشريان الرئوي والحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئتين التي تتعامل مع عملية تبادل الغازات، وهذا في الهواء المتنفس.

نظام الدورة الدموية والجهاز التنفسي في شراكة معًا للحفاظ على أداء الجسم على النحو الأمثل، فهم يعملون بكفاءة في أجسام صحية ولا يمكن لأحدهم أن يعمل بدون الآخر.