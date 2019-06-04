بالطريقة الصحية.. اعرف هتاكل كام واحدة كحك فى اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكحك والبسكوت والبيتي فور..أطعمة لا يخلو منها الموائد في عيد الفطر، فهي تعد من طقوس الاحتفال بالعيد، ويقدم معها كوب الحليب أو كوب الشاي بالحليب، وذلك يتم حسب الرغبة، فبعد صلاه العيد نبدأ في تناول هذه الوجبة الأساسية للإفطار والاحتفال بالعيد، وعند الإكثار من تناول هذه الأطعمة نشعر بالتخمة والانتفاخ الشديد، والرغبة الملحة في القيء، وهذا الأمر يرجع لعدم استيعاب المعدة لهذه الكميات من الأطعمة الدسمة في هذا التوقيت.
وخلال هذا التقرير سنتعرف على الكميات التي ينصح بتناولها من الكحك والبسكوت في العيد، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".
يتعرض الكثيرون للإصابة بالإسهال والانتفاخ والمغص الشديد في المعدة والأمعاء، والإسهال، وهذا الأمر يرجع للإسراف في تناول الكحك، وأيضا تغير موعد الطعام المعتاد عليه الشخص.
وينصح بتقسيم تناول كعك وبسكويت والبيتي فور على مدار اليوم حتي لا تتفاجأ المعدة بهذه الأطعمة الدسمة فيصاب الشخص بالعسر الهضمي، ومشاكل عديدة في الجهاز الهضمي، وعن الكميات المسموح بها خلال العيد:
-عليك تناول 4 قطع من الكحك في العيد.
- 3 قطع من البسكوت علي مدار اليوم خلال احتفال العيد.
-6 قطع من البتي فور أو الغريبة.
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