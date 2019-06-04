اكتشاف سر زيادة خلايا الدم البيضاء لدى مرضى الكوليسترول

اكتشف العلماء في معهد هيوستن ميثوديست للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية ما يجعل عدد خلايا الدم البيضاء يرتفع لدى الأفراد الذين لديهم نسبة عالية من الكوليسترول في الدم، ما قد يؤدي إلى علاجات جديدة لأمراض القلب.

وخلال الدراسة التي قادها لونغهو فانغ، أستاذ مشارك في مركز تجديد القلب والأوعية الدموية، نظر الفريق في فرط كوليستيرول الدم، وهو نوع من الكوليسترول المرتفع الذي يسبب مستويات عالية جدًا من "LDL" أو ما يسمى الكوليسترول "الضار" في الدم، ونجحوا في تحديد أسباب حدوثه.

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وحدد الباحثون خلال الدراسة التي نشرت أمس في دورية "New England Journal of Medicine"، آلية تنظيمية جديدة في نماذج "سمك الزرد" مسؤولة عن الزيادة في خلايا الدم البيضاء التي تظهر عادة في الأشخاص الذين يعانون من مستويات الكوليسترول الضار المرتفعة، التي من المعروف أنها تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي السبب الرئيسي للوفيات في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي.

وسمك "الزرد"أصبح يروق للعلماء في الأبحاث الطبية نتيجة أسباب عدة، أبرزها أنه من الفقاريات لذلك يتشابه مع الإنسان في كثير من الصفات، بل إن بعض الأبحاث وجدت بعد تشريح دقيق لها أنها تتقاسم مع الإنسان جزءاً كبيراً من الحمض النووي، كما أنها شفافة بما يساعد العلماء على متابعة تأثير التعديل الجيني والعلاجات الدوائية.

وقال فانج: "قد تفسر النتائج التي توصلنا إليها سبب حدوث ذلك، فهذه الآلية التي حددناها تعمل على تنشيط بروتين يسمى SREBP2 الذي بدوره يؤدي إلى تطوير المزيد من الخلايا الجذعية المكونة للدم (HSPCs)، التي هي سلائف لخلايا الدم البيضاء والعملية التي يتم بها إنتاج جميع خلايا الدم الناضجة، وتبين أن استهداف هذا البروتين يمكن أن يقلل من تعداد الخلايا الجذعية المكونة للدم، بما يؤدي إلى خفض عدد خلايا الدم البيضاء، وقد يؤدي ذلك إلى استراتيجية جديدة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية تصلب الشرايين".