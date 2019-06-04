طريقة إعداد وتحضير بطاطس محشية بالدجاج والجبنة

المقادير

40 x جرام زبدة (مذابة)

1 x كوب مايونيز

1 x كوب جبنة شيدر (مبشورة)

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x كوب دجاج (مطبوخ ومفروم)

1 x عدد بطاطس (كبيرة)

1 x عدد فلفل أحمر حلو

1 x عدد فلفل أخضر حلو

1 x معلقة كبيرة فص ثوم مهروس (محمر)

1 x عدد مكعب مرقة دجاج

1 x رشة فلفل اسود مطحون

الطريقة:

نغسل البطاطس جيداً ونثقبها بالشوكة، ونقوم بوضعها في صينية الشوي ونشويها في الفرن لمدة ساعة، ثم نقسمها لنصفين وتفريغ المحتوى لحشوها، ثم ندهنها بقليل من الزيت ونشويها لمدة 10 دقائق .

فى وعاء نضع البطاطس المهرووسة ونضيف الدجاج و الفلفل و مكعب مرق الدجاج ثم المايونيز والزبدة و الثوم بعد تحميره و نقوم بمزج الخليط حتى يتجانس و يمتزج.

نحشي أنصاف البطاطس بالخليط السابق ونرش على الوجه جبن شيدر مبشورة ثم رشة فلفل أسود.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يتحمر الوجه، وتقدم.

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