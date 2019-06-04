طريقة إعداد وتحضير كوسة محشية جبن

القاهرة - لايف استايل المقادير

5 x معلقة صغيرة بقدونس طازج

5 x معلقة صغيرة نعناع (أخضر مفروم)

3 x عدد فص ثوم مهروس

1 x كوب جبنة فيتا

1 x معلقة كبيرة سمن

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع صغير)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو كوسة

½ x كوب جزر (مبشور)

½ x كوب كريمة لبّاني

½ x كوب جبنة بارميزان (مبشورة) الطريقة: تقشر الكوسة وتفرغ من الداخل ثم تغسل جيدا.

فى طاسة على النار نضع السمن والكوسة ونقلب حتى تحمر من جميع الجهات ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

فى وعاء عميق نضع الجبن الفيتا والنعناع والفلفل الأخضر والجزر والبقدونس ويتبل بالملح والفلفل ونقلبهم جيدا.

نحشى حبات الكوسة بخليط الجبن وترص فى صينية مدهونة بالزبد.

نصب فوقها الكريمة ونوزع الجبن البارميزان ثم توضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تنضج ويحمر وجهها تقدم ساخنة بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير كوسة بالنعناع والبشاميل طريقة إعداد وتحضير كوسة محمرة

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