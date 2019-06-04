طريقة إعداد وتحضير الجلاش بالجبن

المقادير

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة كبيرة حبة البركة

2 x كوب مشروم

1 x كوب زيتون (مخلي)

1 x كوب بقدونس طازج (مفروم)

½ x كيلو جلاش

½ x كوب جبنة (بيضا)

¼ x كوب زيت زيتون

الطريقة:

هنقوم بفرد نصف كمية أوراق الجلاش في الصينية وتدهن كل ورقة بقليل من الزيت قبل وضع الورقة التالية.

بعدين نقوم بخلط الجبن الأبيض مع البقدونس، ثم نقطع المشروم و نخلطه معهم.

بعد كده هنخلط زيت الزيتون وحبة البركة والمشروم والزيتون ثم نضيفهم إلى خليط الجبن.

هنضع خليط الجبن بالتساوي على ورق الجلاش بالصينية.

بعد كده نضع باقي أوراق الجلاش مع دهن كل ورقة بالقليل من الزيت كما فعلتِ سابقاً.

بعدين نقوم بدهن السطح بالقليل من الزيت وحبة البركة.

يخبز في الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة متوسطة، أو حتى يصبح لونه ذهبياً.

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