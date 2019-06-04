10 نصائح للتغلب على مشاكل الحر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية - أمنية طلال الثلاثاء 2019/6/4 06:06 مساء بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2019/6/4 06:06 مساء بتوقيت أبوظبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة تصيب بضربات الشمس

حذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، من الإصابة بأمراض الصيف نتيجة بعض العادات اليومية الخاطئة خلال ارتفاع درجات الحرارة. ومن الأمراض التي تنتشر في فصل الصف (النزلات المعوية والإسهال والقيء والتهاب الكبد الوبائي (أ) وضربات الشمس والإجهاد الحراري والحساسية بمختلف أنواعها). ووجه سليمان عددا من النصائح الضرورية التي يجب اتباعها في فصل الصيف لتلافي الإصابة بأي أمراض: 1- الحرص على تهوية غرف النوم ودخول الشمس إليها يوميا.

2- استخدام المروحة لتخفيف حدة ارتفاع درجة الحرارة بشرط جعلها تدور وعدم تركيزها على بشكل مباشر خلال النوم خاصة للأطفال. 3- استخدام التكييف بشرط ضبطه على درجة 23 واستخدام نمط توزيع الهواء، والتأكد من نظافة وسلامة فلاتر جهاز التكييف في بداية الصيف.

Advertisements 4- تناول كميات كافية من الماء والسوائل يوميا لتعويض الفاقد في العرق وضمان سلامة الدورة الدموية والكلى، والحرص على إعطاء الطفل الماء وعدم انتظار شعوره بالعطش. 5- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خوفا من ضربات الشمس.

6- العمل على ترطيب الجلد خاصة في الأجواء الحارة. 7- عدم التعرض للهواء البارد بعد الوجود في مكان حار.

8- الابتعاد عن الخروج في الأجواء المُغبرة. 9- ينصح بالابتعاد عن ارتداء الملابس غير القطنية.

10- الابتعاد عن الوجبات الجاهزة والطعام خارج المنزل في فترة الصيف.

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