إنفوجراف.. 7 نصائح تحمي قلبك في العيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نتيجة العادات الغذائية الخاطئة بعد رمضان يقع بعض المواطنين في مشاكل صحية خلال فترة العيد والتي تزيد خطورتها في بعض الحالات، لذلك انطلقت عدد من الحملات لتوعية مرضى القلب والسكر بشكل بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها عند اعتمادهم على أنظمة غذائية خاطئة بعد انتهاء شهر الصيام.
ونصح الأطباء مرضى القلب بالابتعاد عن الأكل عالي الملح مثل الرنجة والفسيخ نظرا لارتفاع درجات الحرارة مما قد يؤدى إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل ويسبب مشاكل صحية خطيرة.
ويوضح الإنفوجراف التالي أهم النصائح التي تساعد على حماية قلبك من مخاطر أطعمة العيد:
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