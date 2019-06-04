عدم تناول الإفطار يضاعف خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

حذرت دراسة أمريكية من أن عدم تناول وجبة الإفطار يضاعف خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن جامعة أيوا أن نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أثبتت أن الأشخاص الذين يتجنبون وجبة الإفطار هم أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بمعدل مرتين تقريبا.

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وأوضحت الدراسة أن عدم تناول الوجبة الأولى في اليوم مرتبط بتغيرات الشهية وارتفاع ضغط الدم والتغيرات الضارة في مستويات الكوليسترول في الدم.

وجمع الباحثون البيانات من أكثر من ٦ آلاف مشارك تتراوح أعمارهم بين ٤٠ و٧٥ عامًا بدون أي تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان، وتبين أن المشاركين الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار أبدا كانوا أكثر عرضة بنسبة ٨٧٪ للوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبة الإفطار يوميا.

وتعد أمراض القلب أكبر قاتل في العالم، حيث بلغ عدد الوفيات بسببها ١٥،٢ مليون شخص في عام ٢٠١٦، بعد أن كانت ١٢ مليونا عام ٢٠٠٠.

