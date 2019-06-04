شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر مستخدمي «هواوي»: بياناتكم الشخصية في بكين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سويسرا من علاقات الأعمال الوثيقة بينها وبين الصين، قائلا إن الدولة الأوروبية المحايدة تعرض نفسها لانتهاكات الخصوصية إذا سمحت للشركات الصينية ببناء بنيتها الأساسية.

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وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حلفائها عدم استخدام الجيل الجديد من تكنولوجيا الهاتف المحمول ومعداته التي تصنعها شركة هواوي تكنولوجيا الصينية بسبب مخاوف من أنها قد تمكن الصين من التجسس على اتصالات وبيانات حساسة.

وقال بومبيو لصحيفة «نويا تسوركر تسايتونغ»: «السويسريون يعلقون أهمية كبيرة على حماية الخصوصية وعلى المدى الطويل.. لكن إذا تعاملتم مع التكنولوجيا الصينية فأنتم تقدمون معلوماتكم للحزب الشيوعي الصيني».

وأشاد بومبيو، في المقابلة التي نشرت، الثلاثاء، بسويسرا، التي قامت بدور الوساطة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران- باعتبارها دولة ذات تقاليد ديمقراطية متجذرة تتمتع بحكم القانون ولديها رؤية مماثلة لكيفية إدارة العالم.