إيفانكا ترامب ترتدي "قُبّعة" احترامًا للتقاليد البريطانية

تألقت إيفانكا ترامب بقبعة مميزة بيضاء اللون، الاثنين، عند زيارتها وستمنستر آبي، الكنيسة التي يُتوج فيها ملوك بريطانيا منذ ألف عام، وذلك خلال اليوم الأول من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بريطانيا.

ووصلت الابنة الأولى (37 عاما) إلى الكنيسة مرتدية قبعة مستطيلة ساحرة من تصميم فيليب تريسي، وضعتها على الجزء العلوي من جبهتها، مما أعطاها مظهرا يوحي بأنها على وشك الانزلاق من على رأسها.

وتطابقت القبعة، التي شملت ربطة كبيرة على الجانب الأيمن انخفضت على عينيها، مع تنورة بيضاء وسترة كانت ترتديها إيفانكا في يومها الأول لحضور الأحداث الرسمية في لندن، هذا الأسبوع.

واعتادت النساء المسيحيات في أوروبا على ارتداء قبعات عند حضور التجمعات الرسمية أو زيارة الكنيسة، لكن هذه العادة غير شائعة في الولايات المتحدة.

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ولذلك وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مظهر إيفانكا بـ"الجديد والضروري" أثناء مرافقتها الرئيس، وزوجته ميلانيا ترامب، وزوجها غاريد كوشنر إلى وستمنستر آبي لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وأضافت الصحيفة أن الدبابيس ومشابك الشعر كانت ضرورية للابنة الأولى حتى تمنع القبعة البيضاء من الانزلاق عن رأسها، خاصة أنها كانت موضوعة فوق معظم جبهتها.

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي بشغف كبير ما أرتدته أيفانكا، وعلق كثيرون على ملابسها بالإعحاب.

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وكانت بريطانيا استقبلت ترامب استقبالا ملكيا، الاثنين، لكن من المنتظر أن تلقي آراؤه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وزعيم بريطانيا المقبل وكذلك خلاف بخصوص هواوي الصينية بظلالها على مظاهر الاحتفال تلك.

واستقبلت الملكة (93 عاما) ترامب وزوجته ميلانيا، في قصر بكنغهام، في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يحظى فيها باحتفاء ملكي كامل.

وكتب ترامب على تويتر لدى هبوطه في مطار ستانستيد "أتطلع لأن أكون صديقا رائعا للمملكة المتحدة، وأتطلع بشدة لزيارتي".

لكن خلف الكواليس يثير الرئيس الأميركي الـ45، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، غضب أوثق حليفة لبلاده، والتي تعصف الفوضى، منذ شهور، بمؤسستها السياسية، جراء قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي. فقبل قليل من وصوله إلى العاصمة البريطانية لندن، أثار خلافا مع رئيس بلديتها صادق خان، واصفا إياه بأنه "فاشل تماما" وكان خان كتب، الأحد، على تويتر أن على بريطانيا ألا "تبسط السجادة الحمراء" لترامب.

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