"حسناء دوري الأبطال" تنكشف على حقيقتها

بعد ساعات من عاصفة تعليقات وردود أفعال أعقبت ظهورها المباغت.. قالت تقارير إعلامية إن موقع "إنستغرام" حظر الوصول إلى حساب فتاة حسناء اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، وذلك بعد تلقيه مئات الآلأف من طلبات المتابعة من معجبين.

وفي حدود الدقيقة 18 من المباراة التي كانت تجرى بين ليفربول وتوتنهام، اقتحمت فتاة شابة تدعى كينسي ونلسكي أرضية الملعب بلباس شبه عار.

ولم يكن حسابها آنذاك على إنستغرام يضم سوى نحو 250 ألف معجب. ومباشرة بعد انتشار صورها ومعلوماتها على المواقع الاجتماعية، تلقى حسابها عددا "قياسيا" من المعجبين والمعجبات.

وفي أقل من 24 ساعة، أصبح حساب ولنسكي يضم نحو مليوني ونصف مليون معجب، الأمر الذي أدى إلى تدخل عاجل من إدارة الموقع الاجتماعي.

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وقال موقع "جي إتش غوسيب" إن سبب حظر الحساب لا يعرف بعد. ونشرت الشابة كينسي مقطع فيديو على تويتر تقول فيه إن حسابها على إنستغرام "تعرض للاختراق وليس للحظر".

وذكرت تقارير إعلامية أن الفتاة الحسناء اقتحمت الملعب بهدف الترويج لموقع يقدم "محتوى إباحيا"، يملكه حبيبها، المدعو فيتالي، والذي يشتهر على يوتيوب بفيديوهات "المقالب".

وسبق لفيتالي أن فعل نفس الأمر، عندما اقتحم نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل بين الأرجنتين وألمانيا.

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