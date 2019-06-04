فيتامين "د" يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

يشكل نقص فيتامين "د" في جسم الإنسان خطورة بالغة على صحته، حيث إن وظيفته الأساسية هي الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، وبالأساس مستوى الكالسيوم والفوسفور.

ويعزز فيتامين "د" عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، ويمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، كما يتحكم بدخول المعادن وخروجها من العظام.

ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية مقالاً لكريس سميث بعنوان "فيتامين د يقلل خطورة الموت من مرض السرطان"، قال فيه إن فيتامين "د" يقلل من خطورة الموت جراء الإصابة بمرض السرطان بنسبة 13% حسب آخر الأبحاث الطبية.





وأضاف سميث أن طبيعة الحياة العصرية فرضت على الكثيرين عدم التعرض للشمس بشكل كاف، الأمر الذي يهدد مناعتهم في مواجهة مرض السرطان.

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وأوضح أن سلسلة من التجارب الطبية التي أجريت مؤخراً أكدت أنه يمكن الحصول على فيتامين "د" عن طريق التعرض لأشعة الشمس وتناول المكملات الغذائية كالأسماك والبيض واللحوم.





وتابع أن خمس سكان بريطانيا لديهم معدلات منخفضة من فيتامين "د" بحسب هيئة الصحة العامة في إنجلترا، والتي نصحت بدورها جميع المواطنين بالحفاظ على مستويات عالية من هذا الفيتامين وضرورة تناوله خاصة خلال فصل الشتاء.

وأكد سميث أن فيتامين "د" يحمي العظام والعضلات إلا أن لديه فوائد كثيرة تحمي الإنسان من الإصابة بعدة أمراض.

ومن أهم أعراض نق فيتامين "د" الإرهاق المزمن، والألم المزمن والمتواصل في أعضاء مختلفة في الجسم، وأمراض المناعة الذاتية (مثل التَّصَلُّب المتعدد، التهاب المفاصل)، وتطور أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم والنوبات قلبية، وضعف العظام نتيجة لاستنزاف مخزون الكالسيوم في الجسم.



