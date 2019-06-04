شكرا لقرائتكم خبر عن "دعامات القضيب" وكيفية تأثيرها على علاج الضعف الجنسى.. دكتور أحمد عادل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الضعف الجنسي لدى الرجال مشكلة كبيرة، لما لها من تأثير سلبي على العلاقة بين الزوجين، فكثير من الخلافات الزوجية يكون سببها ضعف القدرة الجنسية وعدم قدرة الرجل على ممارسة العلاقة الحميمية بشكل طبيعي، ولكن هذه المشكلة مع التطور الحديث في مجال الطب أصبح لها حل وهو عمليات "دعامات القضيب".

الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح من خلال مجموعة من الحلقات المتتالية كل ما يتعلق بدعامات القضيب وفي الحوار التالي يجيب عن ما هي عمليات دعامات القضيب؟ وكيف تساعد على القضاء على مشكلة الضعف الجنسي لدى الرجال.



3 خطوات لزرع دعامة القضيب

* ما هي دعامات القضيب وكيف يتم زرعها ؟

- الدعامة ما هي الا جهاز نلجأ له لدعم أى عضو من اعضاء الجسم لا يستطيع ان يقوم بوظيفته على أكمل وجه، و دعامة القضيب تختلف تماما عن دعامة القلب، فدعامة القضيب عبارة عن أنبوب يتم وضعه داخل القضيب المكون من ثلاثة أنابيب ، أنبوب مجرى البول الذي يوجد في المنطقة السفلى، وأنبوبين من أعلى يوجد بداخلهما النسيج الكهفي المسئول عن الانتصاب، والدعامات عبارة عن أنابيب يتم وضعها داخل الأنبوبين اللذان يوجد بداخلهما النسيج الكهفي، في كل أنبوب توضع دعامة من أجل الحصول على صلابة اكثر لإتمام العملية الجنسية.

* ما هي مكونات دعامات القضيب؟

- تتكون دعامات القضيب من جزء من المعدن مغطى بطبقة من السيلكون تجعل درجة تقبل الجسم له عالية.



4 مميزات لزراعة دعامة القضيب

* هل عملية تركيب دعامات القضيب لها عمر محدد؟

- لا فهي تناسب جميع الاعمار طالما ان من يركبها هو بحاجة لها طبياً.

* هل المتعة الجنسية للرجل ودرجة إحساسه تختلف بعد تركيب الدعامة؟

- لا نهائيا، فالدعامة تحل محل النسيج الكهفي الذي فشل في تأدية وظيفته بشكل كامل، فالإحساس يبقى كما هو، وكذلك الإشباع الجنسي، والمتعة الجنسية والقذف.

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* هل تؤثر الدعامة على الإنجاب؟

- لا تماما، فعملية القذف تتم كما هى ويمكن للرجل الإنجاب بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير للدعامة على ذلك.

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