شكرا لقرائتكم خبر عن لو انتهت صلاحيته مترميهوش.. هل يظل الحليب آمنا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند النظر فيما تأكله أو تتناوله يجب الحذر بشدة إلى تاريخ الصلاحية، ولكن هل هناك بالفعل أنواع من المشروبات أو الطعام يمكن تناوله بعد انتهاء صلاحيته.

الحليب من المشروبات التى تكون جيدة وصالحة للشرب لمدة تصل إلى أسبوع بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وفقًا لـ "WebMD "، ومع ذلك هناك عوامل يمكن أن تحدد ما إذا كان الحليب سوف يفسد قبل هذا الوقت أم لا.

سوف تفسد علبة الحليب التي يتم تركها في درجة حرارة الغرفة بشكل أسرع ، وحتى الثلاجة غير الباردة بدرجة كافية يمكن أن تسمح للبكتيريا التي تسبب إفساد الحليب في العمل بشكل أسرع.

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المدة الأمنة لشرب الحليب

يستخدم الكثير من الأشخاص "اختبار الرائحة" للتأكد من أن الحليب لم ينفد، ولكن ليست كل البكتيريا الموجودة في اللبن تنتج رائحة، مما يعني أن اختبار الرائحة لا يزال يشير إلى أن الحليب على ما يرام ، بعد أيام من قدرة اللبن على إصابة شخص ما ، وعلى الرغم من أنه نادراً ما يسبب شرب الحليب الفاسد الموت بالنسبة للبالغين ، لكن لا يزال من الممكن أن يسبب التسمم الغذائي.