شكرا لقرائتكم خبر عن بثور القدم المؤلمة سببها الأحذية.. اعرف ازاى تعالجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثور القدم من الأشياء الشائعة التى تصيب قدميك، خاصة إذا ارتديت حذاءاً جديداً مع ظهور تقرحات بين أصابع القدمين أو على الكاحلين، وقد تكون مؤلمة للغاية ، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج ظهور بثور القدم.



بثور القدم المؤلمة

ما هي بثورالقدم المؤلمة؟

ذكر موقع Net doctor أن البثور تتشكل في الطبقات العليا من الجلد وتطور جيوبًا صغيرة لتساعد على حماية الأنسجة تحتها وتنجم البثور عادة عن احتكاك من الأحذية غير المناسبة مع الجلد وتحدث في كثير من الأحيان في الطقس الحار عندما تتورم القدمين وتفوح منها رائحة العرق، مما قد يجعل البشرة أكثر نعومة وأكثر عرضة للتلف.



علاج بثور القدم

نصائح لعلاج بثور القدم المؤلمة

معظم البثور سوف تلتئم بشكل طبيعي ، ومع ذلك يمكنك المساعدة في عملية الشفاء عن طريق القيام بما يلي:

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-يساعد الجلد الذي يغطي البثرة في الحماية من العدوى ويعمل كحاجز طبيعي.

-اغسل المنطقة المبللة بلطف بالماء والصابون المعتدل أو استخدم مناديل مطهرة، قد تحتاج إلى وضع كريم مضاد للجراثيم.

- قم بتغطية البثرة ببعض الضمادات الواقية الذي سيساعد على امتصاص الرطوبة ويعالجها.

- غيِّر الضمادة التى تضعها يوميًا وارتدي أحذية مختلفة لمساعدة بشرة الجلد الملتهبة.