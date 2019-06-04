شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الدم خلال جراحة سرطان الكبد المرتبطة يزيد من خطر تكرار السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت دراسة جديدة أن باحثين نمساويين توصلوا إلى أن تلقي نقل الدم خلال جراحة سرطان الكبد يزيد من خطر تكرار السرطان والموت قبل الأوان، موضحين أن الخطر زاد بشكل ملحوظ حتى عندما يتم نقل كمية صغيرة فقط من الدم.

وأظهرت النتائج أن نقل وحدة واحدة إلى 4 وحدات من الدم زاد من خطر تكرار الإصابة بالسرطان بنسبة 23% والموت بنسبة 55% مقارنة بالضوابط المتطابقة.

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وقال الدكتور بينج هسون، الأستاذ في جامعة «فيينا»: «لقد أبرزت النتائج التي توصلنا إليها من مجموعة كبيرة وجود علاقة كبيرة بين عمليات نقل خلايا الدم الحمراء وخطر تكرار الإصابة بالسرطان: وكذلك العلاقة بين الجرعة والاستجابة بين عدد عمليات نقل الدم والموت بعد الراحة العلاجية لسرطان الكبد».

وأضاف: «السبب في أن عمليات نقل الدم تتفاقم بشكل كبير، أنه لا يزال تشخيص السرطان غير واضح، لكن من المحتمل أن يكون مرتبطا بالآثار القمعية على الجهاز المناعى».

ويعد سرطان الخلايا الكبدية (HCC) خامس أكثر أشكال السرطان شيوعا في جميع أنحاء العالم والسبب الثالث الأكثر شيوعا للوفيات المرتبطة بالسرطان.. ويحدث بشكل متكرر عند الأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد، بسبب تلف سابق نتيجة فيروس التهاب الكبد الوبائى «ب» و«ج»، أو لتعاطى الكحوليات على مدى طويل.. وتعد الجراحة لإزالة السرطان وهامش الأنسجة السليمة المحيطة به (الاستئصال) علاجًا للأشخاص الذين يعانون من سرطان الكبد في المراحل المبكرة والذين لديهم وظائف طبيعية في الكبد.