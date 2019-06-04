- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لو عروسة فى العيد.. تعرفى على نصائح طبية مهمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند اقتراب العيد نجد الكثير من العرائس يجهزن للاحتفال بمراسم الزفاف، وهنا يقدم اليوم الخليج 365 لقرائه بعض النصائح الطبية التى يجب اتباعها للحفاظ على الصحة العامة بعد شهر رمضان والصيام، لكي يصبحن فى صورة جيدة، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".
-الاهتمام بنوعية الطعام من أبرز النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على صحتك النفسية والجسمانية والجنسية.
-أكثرى من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر لغذائية المهمة للجسم، كالجرجير، والخس والخيار والبرتقال والفراولة والبطيخ.
-قللى من تناول الأطعمة المقلية وذات الدهون العالية والسكريات قبل الفرح بـ5 أيام، لأنها تؤثر بشكل سلبى على الصحة الجنسية والنفسية.
-إذا كنت مدخنة يجب الإقلاع عن التدخين، لأنه يؤثر بشكل سلبى على صحتك وبشرتك ويتسبب فى ضعف الصحة لديك.
كانت هذه تفاصيل خبر لو عروسة فى العيد.. تعرفى على نصائح طبية مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.