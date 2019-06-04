أسئلة تقلقني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 يونيو 2019 10:40 صباحاً - تمر المرأة الحامل، والأم الجديدة، بمرحلة ملؤها التساؤلات، وبتغييرات في جسدها أو حالة أطفالها قد لا تجد لها تفسيراً، من خلال هذه الصفحات، تجيب خبيرات «ماذر أند بايبي» عن اهم تساؤلات الأمهات.

تعرّق وصراخ

سؤال: بدأ طفلي البالغ من العمر 3 سنوات بالتعرق والصراخ، خلال نومه، ما الذي يحصل معه؟

الإجابة: طفلك يعاني من هلع الليل، وهو أمر وارد تحت سن الثامنة، وتدوم كل حادثة منها حوالي 15 دقيقة، يبكي فيها ويصرخ ويرمي نفسه في السرير، من الضروري عدم إيقاظه خلال هذا؛ لأن ذلك سيزيد من تشويشه وانزعاجه، ولن يذكر ذلك في الصباح؛ لأن ما حصل كان خلال مرحلة النوم غير الحالم.

يختلف هلع الليل من الكوابيس، التي تحصل في مرحلة الحلم أو ما يعرف باسم نوم حركة العين السريعة، كل ما يمكنك فعله هو الجلوس بجانبه ووضع يدك عليه بلطف لتهدئته، وأصدري أصواتاً مهدئة، فهذا شيء سيمر سريعاً، ولن يكون له أي أثر مدمر.

ما فائدة بطانيات القماط؟

الإجابة: عندما يكون الطفل في الرحم يشعر بالأمان، وأنه موجود بمكان أشبه بشرنقة، والقماط يولد نفس هذا الشعور عند الولادة، وبدونه قد يهتاج، ويبدأ تحريك يديه حوله، وهذا يعرف بمنعكس مورو أو الفزع المفاجئ عند الأطفال، قومي باستخدام خامة طبيعية قابلة للتنفس لتقميط طفلك كصوف غنم المرينوس النفيس؛ لأنه قابل للتمدد وينظم درجة حرارة جسم طفلك.

إن شراء غطاء مخصص للتقميط أفضل من مجرد استخدام أي قماش، واستخدميها خلال نوم طفلك دائماً ليلاً ونهاراً.

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مغذيات

سؤال: كيف يمكنني أن أعرف إن كان طفلي الرضيع يحصل على المغذيات الكافية؟

الإجابة: مادام يبدو الطفل سعيداً وبصحة جيدة، وينمو جيداً يمكنك الاطمنئان بأنه ينال كفايته من المغذيات.

ويمكنك الحرص على كون نظامك غذائياً قدر الإمكان بتناول أطعمة صحية تشمل الحبوب الكاملة والفاكهة والخضار، يتكون حليب الثدي من نسبة عالية من الدهون، لذا تناولي عدة حصص من السمك الدهني كل أسبوع، إضافة إلى دمج اللوز غير المملح الغني بالفوائد وتناول البذور كوجبة خفيفة، ويمكن للشوفان أن يساعدك في در الحليب، كونه يحتوي مغذيات بما في ذلك الحديد الذي يعزز الإرضاع، كما أن طبا من عصيدة الحليب ستمدك بحاجتك من الكالسيوم.

يوصى بأن يأخذ الأطفال الرضع مكمل فيتامين D3 الغذائي، اسألي طبيبك إن كان الأمر لازماً في حالتك.

هريس الخضار

سؤال: أخبرتني طبيبتي أنه عليّ إضافة هريس الخضار إلى حليب ابنتي البالغة من العمر 5 أشهر؛ لأنها توقف عن كسب الوزن، فكم يجب أن أضيف؟

الإجابة: قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من هريس الخضار بمقدار 5 ملاعق صغيرة من الحليب، سواء حليب الثدي أو لا، على الرغم من أن الكمية المحددة تعتمد على وزن الطفل وسجله الطبي، وابحثي عن دلائل لكون الطفل مستعداً للطعام الصلب، أم أن هناك سبباً آخر لعدم اكتسابها الوزن، وقد يشمل هذا ضعف الامتصاص أو مشاكل بالجهاز الهضمي.